Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 27-го тура Тинькофф премьер-лиги против «Сочи» (2:1) прокомментировал игру 21-летнего полузащитника Леона Мусаева.

— Почему вы заменили Мусаева за минуту до перерыва? Это воспитательная мера? И как вы оцените его достаточно агрессивную игру?

— Он волновался — отсюда такие необязательные фолы. Замена была связана с тем, что у него была желтая карточка, а его фолы в совокупности могли привести ко второму предупреждению и удалению. Поэтому мы, не дожидаясь перерыва, сняли его с игры. Сам Леон прибавляет. Да, было непросто, но он абсолютно не выпадал из игры.

— Дриусси играл слева, а под Дзюбой играл Малком. Почему? В каком состоянии Дриусси? Может ли он претендовать на матч со «Спартаком»?

— Конечно, может. Дриусси мы заменили, потому что через два дня следующая игра. Но со «Спартаком» кто будет сильнее, тот и будет играть. У нас еще два матча до «Спартака», сейчас думаем о них. (Гоша Чернов)