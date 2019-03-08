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Сергей Семак: "Футбол - это страсть, счастье побед и горечь поражений"

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в своем Инстаграме пожелал подписчикам оставаться людьми в любой ситуации. 43-летний специалист поблагодарил фанатскую трибуну сине-бело-голубых за поддержку в первом матче 1/8 финала против "Вильярреала" (1:3).

Футбол – это страсть, счастье побед и горечь поражений. Эмоции, заставляющие нас радоваться и огорчаться, оставаясь верными любимой команде. Самое важное в любой жизненной ситуации – оставаться человеком, чего я вам и себе желаю.

Отдельное спасибо болельщикам с Виража и тем, у кого "одна пара ботинок"... Тем, кто всегда верит и поддерживает свою команду! - написал Семак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Футбол – это страсть, счастье побед и горечь поражений. Эмоции, заставляющие нас радоваться и огорчаться, оставаясь верными любимой команде. Самое важное в любой жизненной ситуации – оставаться человеком, чего я вам и себе желаю. Отдельное спасибо болельщикам с Виража и тем, у кого "одна пара ботинок"... Тем, кто всегда верит и поддерживает свою команду! #ЗенитВильярреал

Публикация от Семак Сергей (@sergey_bogdanovich_semak) 8 Мар 2019 в 10:42 PST

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 37 очков после 18 туров.

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