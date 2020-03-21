Сергей Прядкин: «Не рассматриваем вопрос игры без зрителей»
14:40
Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о проведении матчей без зрителей.
Ранее чемпионат России был приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса.
— Матчи без зрителей — самая крайняя мера, — сказал Прядкин в эфире передачи «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ». — Футбол для зрителей. Даже ограничения по количеству болельщиков уже ударяет по всем. Почему обладатель вип-билета должен идти на игру, а рядовой болельщик не может? Об этом говорят и все клубы.
Мы пошли на эту вынужденную меру в 22-м туре, смотря в будущее, что без зрителей играть нельзя. Мы и все клубы считаем, что футбол для зрителей. Именно поэтому он номер один в спорте. Мы не рассматриваем вопрос игры без зрителей.
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