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Сергей Прядкин: «Не рассматриваем вопрос игры без зрителей»

14:40
Матч 22-го тура Тинькофф РПЛ. &quot;Сочи&quot; - &quot;Краснодар&quot;. Фото ФК "Краснодар"
Матч 22-го тура Тинькофф РПЛ. &quot;Сочи&quot; - &quot;Краснодар&quot;. Фото ФК "Краснодар"
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Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о проведении матчей без зрителей.

Ранее чемпионат России был приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса.

— Матчи без зрителей — самая крайняя мера, — сказал Прядкин в эфире передачи «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ». — Футбол для зрителей. Даже ограничения по количеству болельщиков уже ударяет по всем. Почему обладатель вип-билета должен идти на игру, а рядовой болельщик не может? Об этом говорят и все клубы.

Мы пошли на эту вынужденную меру в 22-м туре, смотря в будущее, что без зрителей играть нельзя. Мы и все клубы считаем, что футбол для зрителей. Именно поэтому он номер один в спорте. Мы не рассматриваем вопрос игры без зрителей.

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