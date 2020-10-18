Сергей Подпалый: «Нам нужно много работы проделать, чтобы выстроить оборону»
Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый накануне матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» прокомментировал ожидания от игры.
«Да, команда усилилась качественными игроками в линию атаки — Джорджевич, Панченко, Ломовицкий. Однако на данный момент важная задача — игра в обороне. Нам нужно проделать еще много работы, чтобы у своих ворот сыграть надежнее. А впереди и так все будет хорошо», — сказал Подпалый в эфире телеканала «Матч Премьер».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.