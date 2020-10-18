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Сергей Подпалый: «Нам нужно много работы проделать, чтобы выстроить оборону»

13:49
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Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый накануне матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» прокомментировал ожидания от игры.

«Да, команда усилилась качественными игроками в линию атаки — Джорджевич, Панченко, Ломовицкий. Однако на данный момент важная задача — игра в обороне. Нам нужно проделать еще много работы, чтобы у своих ворот сыграть надежнее. А впереди и так все будет хорошо», — сказал Подпалый в эфире телеканала «Матч Премьер».

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