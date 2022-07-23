Антон Заболотный: «Как бороться с «Зенитом»? Мы сейчас что делаем?»
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал о конкуренции с «Зенитом» в чемпионате России.
— В чемпионате России идет борьба за первое место или только за второе?
— Ну, конечно, за первое.
— Как бороться с «Зенитом»? Он настолько сильнее всех.
— Согласитесь, это странный вопрос. Как бороться с «Зенитом», это очень странный вопрос. Мы сейчас что делаем?
— Ну, это второй тур, к апрелю они уже чемпионами станут.
— Давайте будем постепенными. Это такой же вопрос, как: сколько ты голов забьешь в чемпионате. Это второй тур, как я могу понять, сколько я забью. Конечно, я хочу забить много, но это второй тур. Или у любого нападающего сейчас спросить, как он будет играть в 30-м туре или в 28-м. Я откуда знаю, как я буду играть в 28-м. Дай бог, здоровье будет и я буду играть в 28-м, дай бог, получится какая-то другая ситуация. Борьба идет, мы же собрались здесь на ради «Зенита», чтобы он первое место взял, а мы просто пару туров сыграем и будем что-то делать.
— Без болельщиков не стало скучнее играть?
— Это ужасно, честно. Я сейчас разговаривал с Димой Лысым, главным по фанатам, мы в недоумении были. «ВЭБ Арена» превратилась в театр. Много болельщиков приходит поддерживать, но все-таки тот заряд, который был на нашей основной трибуне пропал, для нас это большая потеря. Но я знаю, что ребята и ультрас с нами, мы все вместе идем к одной цели. Надеюсь, что это все решится в ближайшее время.
ЦСКА после победы над «Сочи» во втором туре РПЛ (3:0) вышел на первое место в РПЛ, в данный момент красно-синие являются единственной командой, которой удалось выиграть оба матча на старте сезона.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
4
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|
|
Андрей Мостовой
Зенит
|2
|П
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1