Антон Заболотный: «Как бороться с «Зенитом»? Мы сейчас что делаем?»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал о конкуренции с «Зенитом» в чемпионате России.

— В чемпионате России идет борьба за первое место или только за второе?

— Ну, конечно, за первое.

— Как бороться с «Зенитом»? Он настолько сильнее всех.

— Согласитесь, это странный вопрос. Как бороться с «Зенитом», это очень странный вопрос. Мы сейчас что делаем?

— Ну, это второй тур, к апрелю они уже чемпионами станут.

— Давайте будем постепенными. Это такой же вопрос, как: сколько ты голов забьешь в чемпионате. Это второй тур, как я могу понять, сколько я забью. Конечно, я хочу забить много, но это второй тур. Или у любого нападающего сейчас спросить, как он будет играть в 30-м туре или в 28-м. Я откуда знаю, как я буду играть в 28-м. Дай бог, здоровье будет и я буду играть в 28-м, дай бог, получится какая-то другая ситуация. Борьба идет, мы же собрались здесь на ради «Зенита», чтобы он первое место взял, а мы просто пару туров сыграем и будем что-то делать.

— Без болельщиков не стало скучнее играть?

— Это ужасно, честно. Я сейчас разговаривал с Димой Лысым, главным по фанатам, мы в недоумении были. «ВЭБ Арена» превратилась в театр. Много болельщиков приходит поддерживать, но все-таки тот заряд, который был на нашей основной трибуне пропал, для нас это большая потеря. Но я знаю, что ребята и ультрас с нами, мы все вместе идем к одной цели. Надеюсь, что это все решится в ближайшее время.

ЦСКА после победы над «Сочи» во втором туре РПЛ (3:0) вышел на первое место в РПЛ, в данный момент красно-синие являются единственной командой, которой удалось выиграть оба матча на старте сезона.