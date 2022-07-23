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Антон Заболотный: «Как бороться с «Зенитом»? Мы сейчас что делаем?»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал о конкуренции с «Зенитом» в чемпионате России.

— В чемпионате России идет борьба за первое место или только за второе?

— Ну, конечно, за первое.

— Как бороться с «Зенитом»? Он настолько сильнее всех.

— Согласитесь, это странный вопрос. Как бороться с «Зенитом», это очень странный вопрос. Мы сейчас что делаем?

— Ну, это второй тур, к апрелю они уже чемпионами станут.

— Давайте будем постепенными. Это такой же вопрос, как: сколько ты голов забьешь в чемпионате. Это второй тур, как я могу понять, сколько я забью. Конечно, я хочу забить много, но это второй тур. Или у любого нападающего сейчас спросить, как он будет играть в 30-м туре или в 28-м. Я откуда знаю, как я буду играть в 28-м. Дай бог, здоровье будет и я буду играть в 28-м, дай бог, получится какая-то другая ситуация. Борьба идет, мы же собрались здесь на ради «Зенита», чтобы он первое место взял, а мы просто пару туров сыграем и будем что-то делать.

— Без болельщиков не стало скучнее играть?

— Это ужасно, честно. Я сейчас разговаривал с Димой Лысым, главным по фанатам, мы в недоумении были. «ВЭБ Арена» превратилась в театр. Много болельщиков приходит поддерживать, но все-таки тот заряд, который был на нашей основной трибуне пропал, для нас это большая потеря. Но я знаю, что ребята и ультрас с нами, мы все вместе идем к одной цели. Надеюсь, что это все решится в ближайшее время.

ЦСКА после победы над «Сочи» во втором туре РПЛ (3:0) вышел на первое место в РПЛ, в данный момент красно-синие являются единственной командой, которой удалось выиграть оба матча на старте сезона.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
Антон Заболотный
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
3
0
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
4
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
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23.07 17:30
Оренбург – Урал
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 - : -
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