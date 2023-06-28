Сергей Пиняев признан лучшим молодым игроком РПЛ по версии тренеров и капитанов

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев признан лучшим молодым футболистом РПЛ по версии тренеров и капитанов команд лиги.

По итогам голосования, проведенного изданием «Чемпионат», 18-летний Пиняев получил 90 баллов.

Второе место в рейтинге занял нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, третьим стал полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Оба футболиста набрали по 71 баллу, Тюкавин оказался выше в списке за счет большего попадания в тройку лучших по версии голосовавших.

Сергей Пиняев провел первую половину сезона-2022/23 в «Крыльях Советов», в январе 2023 года футболист перешел в «Локомотив». Всего в прошлом сезоне у хавбека 6 голов и 3 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.