Сергей Пиняев признан лучшим молодым игроком РПЛ по версии тренеров и капитанов
Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев признан лучшим молодым футболистом РПЛ по версии тренеров и капитанов команд лиги.
По итогам голосования, проведенного изданием «Чемпионат», 18-летний Пиняев получил 90 баллов.
Второе место в рейтинге занял нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, третьим стал полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Оба футболиста набрали по 71 баллу, Тюкавин оказался выше в списке за счет большего попадания в тройку лучших по версии голосовавших.
Сергей Пиняев провел первую половину сезона-2022/23 в «Крыльях Советов», в январе 2023 года футболист перешел в «Локомотив». Всего в прошлом сезоне у хавбека 6 голов и 3 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.
Положение команд
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|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
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|0
|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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