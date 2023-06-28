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Бушманов: «Если несколько бразильцев покинут «Зенит», то у клубов РПЛ появится возможность приблизиться к ним»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о возможном уходе легионеров из «Зенита».

«Если несколько бразильцев покинут «Зенит» этим летом, то у многих клубов РПЛ появится возможность приблизиться к ним, включая «Спартак». Сейчас бразильцы определяют игру «Зенита», они способны решать исход матчей в одиночку. С их уходом РПЛ потеряет в качестве, но другие клубы реально смогут навязать борьбу команде Семака», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

«Зенит» по итогам сезона-2022/23 в пятый раз подряд стал чемпионом России. В составе петербургского клуба играли десять легионеров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-kluby-rpl-smogut-navyazat-bor-bu-zenitu-esli-neskol-ko-brazil-tsev-pokinut-komandu/
Евгений Бушманов
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4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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