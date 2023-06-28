Бушманов: «Если несколько бразильцев покинут «Зенит», то у клубов РПЛ появится возможность приблизиться к ним»
Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о возможном уходе легионеров из «Зенита».
«Если несколько бразильцев покинут «Зенит» этим летом, то у многих клубов РПЛ появится возможность приблизиться к ним, включая «Спартак». Сейчас бразильцы определяют игру «Зенита», они способны решать исход матчей в одиночку. С их уходом РПЛ потеряет в качестве, но другие клубы реально смогут навязать борьбу команде Семака», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.
«Зенит» по итогам сезона-2022/23 в пятый раз подряд стал чемпионом России. В составе петербургского клуба играли десять легионеров.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
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|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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26 тур
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30 тур
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
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