Полузащитник «Спартака» Литвинов: «Бальде вышел самый довольный из отпуска»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, кто из партнеров по команде показался ему самым довольным после отпуска.

«Кейта вышел самый довольный из отпуска. Он душа компании, любит больше всех со всеми пообщаться. Очень коммуникабельный. Больше всех эмоций проявлял. А так все очень были рады друг друга видеть. Все равно все по друг другу соскучились. Мы уже как семья. Когда долго не видимся, хочется скорее увидеться, пообщаться друг с другом», — цитирует Литвинова Metaratings.ru.

27 июня пресс-служба «Спартака» сообщила, что команда вышла из отпуска и приступит к подготовке к новому сезону чемпионата России. В первом туре красно-белые сыграют против «Оренбурга».

По итогам сезона-2022/23 московский клуб занял третье место в турнирной таблице РПЛ.