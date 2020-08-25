РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Сергей Первушин: «Пропустили нелепый гол и в очередной раз терпим поражение»

22:16
Теги:

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал результат матча 5-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (0:1).

— Плохо начали, в первом тайме «Сочи» нас переигрывал по всем статьям, — цитирует тренера сайт «Тамбова». — В перерыве сделали замены, переломили ход игры, действовали на равных, даже преимущество имели, но, к сожалению, пропустили нелепый гол и в очередной раз терпим поражение.

Гол состоялся из-за недостатка концентрации и физики, потому что напряженный график, да и впервые у нас была заявка, которая позволяла нам варьировать состав.

Тамбов — Сочи

Дополнительная информация:

http://fc-tambov.ru/content/news/4383-Tambov--Sochi-press-konferencija-.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 5-й тур. «Краснодар» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир