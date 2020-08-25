Сергей Первушин: «Пропустили нелепый гол и в очередной раз терпим поражение»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал результат матча 5-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (0:1).

— Плохо начали, в первом тайме «Сочи» нас переигрывал по всем статьям, — цитирует тренера сайт «Тамбова». — В перерыве сделали замены, переломили ход игры, действовали на равных, даже преимущество имели, но, к сожалению, пропустили нелепый гол и в очередной раз терпим поражение.

Гол состоялся из-за недостатка концентрации и физики, потому что напряженный график, да и впервые у нас была заявка, которая позволяла нам варьировать состав.