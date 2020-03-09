Сергей Матвеев: «В динамике показалось, что пенальти на Берге был»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итоги матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Спартака» (1:0).

— Первый тайм был больше за «Спартаком», как и начало второго тайма, особенно при стандартных положениях. Но после замен мы полностью взяли игру под свой контроль, и это привело нас к победе. Мы рады, что двигаемся вперед. Второй матч отыграли насухо, и это — еще один повод для радости.

— Что случилось с Ари? И как относитесь к тому свисту, с которым его провожали с поля болельщики «Спартака»?

— Относимся нейтрально. Это болельщики. По травме диагностировать будем завтра.

— Сегодня утром стало известно, что Мартынович вызван в сборную Белоруссии. Отпустите его, ведь он травмирован?

— Вопрос открыт. Он только-только начинает заниматься в основной группе. Все это будет обсуждаться. Надеемся, что он поможет нам в следующей игре с «Сочи».

— Не удивило ли вас, что «Спартак», обладая такой внушительной линией атаки, не сумел вскрыть ваш экспериментальный центр обороны?

— Моменты были, соперники могли их реализовать. На наш взгляд, футбол был довольно хороший, интересный, при нулевой ничьей были моменты у обеих команд. Мы рады, что наша экспериментальная пара снова сыграла на ноль. У нас были опасения, что выпали три центральных защитника. И очень радует, что такая пара играет на ноль.

— Пенальти пересматривали?

— Не видел. В динамике мне показалось, что пенальти на Берге был, он оказался первым на мяче. И с рукой Айртона у меня создалось впечатление, что мяч сразу, с воздуха ему в нее попал. Но это — эмоциональная оценка, а решать судьям. (Игорь Рабинер)