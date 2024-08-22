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Чернышов рассказал, что не получал предложений из России

Руслан Минаев
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Главный тренер индийского «Мохаммедана» Андрей Чернышов рассказал, что не получал предложений из России.

«Были ли предложения из России? Нет, но был некоторый интерес от клубов с Балкан, из Азии и стран арабского мира. Конечно, когда я только начинал свою зарубежную тренерскую карьеру, то надеялся, что мне предложат работу в России. Я уже говорил ранее, что хочется работать в родной стране и разговаривать на родном языке во время работы и так далее, но пока такой возможности нет», — цитирует Чернышова «РБ Спорт».

Последним российским клубом, который возглавлял Чернышов, было брянское «Динамо», также он тренировал «Спартак».

Источник: РБ Спорт
Андрей Чернышов
Футбол
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 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
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14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
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 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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