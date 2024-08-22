Чернышов рассказал, что не получал предложений из России

Главный тренер индийского «Мохаммедана» Андрей Чернышов рассказал, что не получал предложений из России.

«Были ли предложения из России? Нет, но был некоторый интерес от клубов с Балкан, из Азии и стран арабского мира. Конечно, когда я только начинал свою зарубежную тренерскую карьеру, то надеялся, что мне предложат работу в России. Я уже говорил ранее, что хочется работать в родной стране и разговаривать на родном языке во время работы и так далее, но пока такой возможности нет», — цитирует Чернышова «РБ Спорт».

Последним российским клубом, который возглавлял Чернышов, было брянское «Динамо», также он тренировал «Спартак».