Глебов: «На судейство грех жаловаться»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал итог матча 26-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (3:2). По его словам, с судейством должна разбираться экспертно-судейская комиссия.

— Как тебе сегодня судейство? Много вопросов у «Спартака» к нему , у Заремы Салиховой в частности.

— Пусть задает вопросы судьям.

— Ты согласен с пенальти и с отмененным годом в ваши ворота?

— Не знаю. Пусть судейский комитет разбирает эти моменты. Не мне судить. Были и такое, когда судья в одном моменте нам не свистел, в другом моменте «Спартаку» свистел. Поэтому сейчас на судей грех жаловаться.

— Объективное?

— Плюс-минус, пусть разбирается судейский комитет. Это их работа. Пусть решают.