Сергей Чепчугов посетил матч ЦСКА — «Ахмат»
Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов посетил матч армейцев против «Ахмата» (2:0) в рамках 21-го тура Тинькофф РПЛ.
— Приятно вернутся, получил удовольствие от матча, от победы ЦСКА, — заявил он «СЭ». — Отличная атмосфера. На матч меня пригласил Сергей Павлович Аксенов, за что ему большое спасибо. Рад вновь здесь оказаться спустя столько времени. Спасибо руководству. Посмотрел футбол воочию с трибуны, раньше только с лавочки смотрел.
(Севастиан Терлецкий)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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