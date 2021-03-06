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Сергей Чепчугов посетил матч ЦСКА — «Ахмат»

16:24
Сергей Чепчугов. Фото "СЭ"
Сергей Чепчугов. Фото "СЭ"
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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов посетил матч армейцев против «Ахмата» (2:0) в рамках 21-го тура Тинькофф РПЛ.

— Приятно вернутся, получил удовольствие от матча, от победы ЦСКА, — заявил он «СЭ». — Отличная атмосфера. На матч меня пригласил Сергей Павлович Аксенов, за что ему большое спасибо. Рад вновь здесь оказаться спустя столько времени. Спасибо руководству. Посмотрел футбол воочию с трибуны, раньше только с лавочки смотрел.

(Севастиан Терлецкий)

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