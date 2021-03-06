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Хацкевич объяснил, почему поставил Гогуа в стартовый состав «Ротора»

16:26
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Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против «Химок» рассказал об определении состава. По его словам, Седрик Гогуа подходит пол сегодняшнюю встречу.

— Гогуа в составе. Исходили от соперника, думая, кто сможет сыграть у них. Учитывали погодные условия, а также состояние футболистов, — отметил Хацкевич в эфире «Матч ТВ». — Гогуа быстрее. Надеюсь, что тех 20 дней тренировок хватит, чтобы он надежно сыграл в обороне.

Есть определенные кадровые проблемы некоторые. Но то, что видели по тренировчному процессу, определило такой состав.

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