Хацкевич объяснил, почему поставил Гогуа в стартовый состав «Ротора»
Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против «Химок» рассказал об определении состава. По его словам, Седрик Гогуа подходит пол сегодняшнюю встречу.
— Гогуа в составе. Исходили от соперника, думая, кто сможет сыграть у них. Учитывали погодные условия, а также состояние футболистов, — отметил Хацкевич в эфире «Матч ТВ». — Гогуа быстрее. Надеюсь, что тех 20 дней тренировок хватит, чтобы он надежно сыграл в обороне.
Есть определенные кадровые проблемы некоторые. Но то, что видели по тренировчному процессу, определило такой состав.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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