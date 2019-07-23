03:58 | Футбол — РПЛ

Сергей Балахнин считает, что "Спартак" в матче с "Ростовом" сыграл лучше, чем ожидалось.

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Бывший тренер "Ростова" Сергей Балахнин - о матче команды со "Спартаком" (2:2) во втором туре чемпионата России.

— После не самой уверенной игры в первом туре, в матче с "Ростовом" "Спартак" показал больше, чем от него ожидали, — цитируют Балахнина "Известия". — Понятно, что красно-белые еще не показывают то качество игры, которого ждут тренер и болельщики. Безусловно, обидно упускать победу на последних минутах, но все-таки ничья — заслуженный результат для обеих команд.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 2-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие матчи
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