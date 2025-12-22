Футбол
22 декабря, 18:19

Ещенко о возможном переходе Маркиньоса в «Црвену Звезду»: «Решение за «Спартаком»: нужен он клубу или нет»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился с «СЭ» мнением о возможном переходе полузащитника красно-белых Маркиньоса в «Црвену Звезду».

Ранее о возможном трансфере сообщило издание Sportinjo. В понедельник, 22 декабря бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович возглавил «Црвену Звезду» и на пресс-конференции выразил сомнения в том, что эта сделка может состояться.

«Есть ли смысл «Спартаку» держаться за Маркиньоса? Это качественный игрок, почему нет? Он же пришел вместе со Станковичем из «Ференцвароша». Поэтому интерес Деяна, когда он вернулся в «Црвену Звезду», понятен — хочет привести в клуб своего футболиста. Решение за «Спартаком»: нужен Маркиньос клубу или нет», — сказал Ещенко «СЭ».

Маркиньос перешел в «Спартак» из «Ференцвароша» в августе 2024 года. В сезоне-2025/26 хавбек забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах за красно-белых во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего бразильца в 6 миллионов евро. Контракт футболиста со «Спартаком» действует до конца июня 2029 года.

(Руслан Ботвенко)

  • Кариока_двойка.

    Кто? Маркиньос что ли лучший? Ну у меня тогда тоже такой же вопрос, куда вы смотрите во время футбола. Не просто так же он частенько в последнее время на банку присел в пользу Дмитриева. Он не плохой игрок, но и далеко не лучший. Лучший в Спартаке это Мартинс, при чем безоговорочно.

    25.12.2025

  • bobjor

    Он лучший в Спартаке. Вы футбол-то смотрите?

    25.12.2025

  • хурма(сельдерей)

    надо отдавать если берут и остальных тоже быть середняком можно и без мукунок

    24.12.2025

  • Кариока_двойка.

    Ну Мартинс точно безоговорочно топ, лучший игрок Спартака. А Маркиньос не лучше и не хуже того же Дмитриева. Толку тогда от лега, если наш не хуже.

    24.12.2025

  • mate

    Продовать. Зачем безголевой Марко? Мог забить 10 голов, но забил 2 или 3. В голове бардак, нет мысли забить, а есть просто ударить по центру. Такой же как Зобнин. Продать всех. Зачем середняку лучшие игроки мира? Барко, Угальде, Марко, Жедсон, Люксюмбуржец, Умяров, Денисов. Оставить только Гарсию. Он самый лучший и забивающий игрок в Спартаке.

    23.12.2025

  • merniloskut

    Мы знаем кто спонсор у Црвены. И как этот /спонсор/ готов вредить Спартаку в любое время суток!(((

    23.12.2025

  • анатолий еремин

    ДА как 10 номер на футболке получил выше двойки играл редко.Сильно сдал этим летом. У зиньковскогов дохлом Сочи статистика лучше чем у Маркиньоса не понимаю фанатов которые топят за легов Лидеры клуба Барко Маркиньос Угальде,а виноваты всегда Максименко Денисов Умяров. Кроме этих троих легионеров зачем команде Рябчук Бонгонда

    23.12.2025

  • rac135

    Мне Ещенко запомнился, как трусливый провокатор, готовый в любой момент расплакаться и, спасая свою шкуру, продать любого)

    23.12.2025

  • Александр Солодовников

    А кого Вы считаете в Спартаке "топ"....?

    23.12.2025

  • Кариока_двойка.

    Пусть лучше Дмитриев пылит, есть в нём что-то или от Жиркова, или от Комбарова, но талант точно имеется. А Маркиньос какой-то мелкий, и очень теряется, когда перед ним ребята по серьезней. С той же Балтикой вообще растворился. Ну там правда тогда все растворились. Так что пусть продают, толку от него не много.

    23.12.2025

  • Кариока_двойка.

    Но и далеко не топ.

    23.12.2025

  • Александр Солодовников

    Скажу так , футболист не нулёвый, и Спартаку надо крепко почесать репу прежде чем , бежать впереди паровоза....

    22.12.2025

  • rac135

    ) Бог один и это, как учит Григорян, это СЕМАК))

    22.12.2025

  • rac135

    СТАНКОВИЧ «Что касается Маркиньоса, то он пришёл в «Спартак» на роль «десятки». Нам удалось сделать из него игрока, который обеспечил для команды феноменальный баланс. Вряд ли он перейдёт в «Црвену Звезду». Думаю, он вывел свою карьеру на новый уровень» А почему СЭ ничего пишет, что Барко уезжает в Аргентину, Жедсона продают за 45 млн.евро., Угальде собрал 17 сундуков и покупает товарный вагон, Денисов вот-вот подпишет контракт с «Z?nite», голый король Энрике подумывает купить порты, Черчесов не сегодня-завтра примет «Спартак», а, может, не «Спартак», Аленичев, Юран, Титов и Шалимов, осмотрели кабинеты в Тушино, которые займут 12 января, ... Что еще накидают рассейские щелкоперы, где бы они не «работали»?)

    22.12.2025

  • Врн36

    В "Звезде" столько не насыпят, сколько в Спартаке. Поэтому он останется, полюбому

    22.12.2025

  • spar001

    бог дал, бог забрал:grin:...

    22.12.2025

    • Станкович: «Спартак» — самый большой клуб России, но «Црвена Звезда» — это мой дом»

    «Зенит» опубликовал новогодний ролик с участием футболистов и актера Хабенского
