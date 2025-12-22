Ещенко о возможном переходе Маркиньоса в «Црвену Звезду»: «Решение за «Спартаком»: нужен он клубу или нет»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился с «СЭ» мнением о возможном переходе полузащитника красно-белых Маркиньоса в «Црвену Звезду».

Ранее о возможном трансфере сообщило издание Sportinjo. В понедельник, 22 декабря бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович возглавил «Црвену Звезду» и на пресс-конференции выразил сомнения в том, что эта сделка может состояться.

«Есть ли смысл «Спартаку» держаться за Маркиньоса? Это качественный игрок, почему нет? Он же пришел вместе со Станковичем из «Ференцвароша». Поэтому интерес Деяна, когда он вернулся в «Црвену Звезду», понятен — хочет привести в клуб своего футболиста. Решение за «Спартаком»: нужен Маркиньос клубу или нет», — сказал Ещенко «СЭ».

Маркиньос перешел в «Спартак» из «Ференцвароша» в августе 2024 года. В сезоне-2025/26 хавбек забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах за красно-белых во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего бразильца в 6 миллионов евро. Контракт футболиста со «Спартаком» действует до конца июня 2029 года.

(Руслан Ботвенко)