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Сенников: «В целях дисциплины Магкеева и Ненахова можно было бы посадить на замену на пару матчей»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мыслями о матче 19-го тура чемпионата России между железнодорожниками и «Ахматом» (1:0).

«Можно сказать после игры с «Ахматом», что «Локомотив» потихоньку возрождается. Ребята проявили характер, в некоторых эпизодах после удалений действовали самоотверженно. «Локо» выстоял, хотя было видно: пока команда играла в полном составе — футболисты придерживались определенной тактики. Были хорошие моменты даже в меньшинстве. Глушенков с Пиняевым отлично взаимодействовали, они и создали решающий гол. Также хочется отметить Лантратова. Он отстоял первый сухой матч за «Локомотив» и мастерски руководил своими партнерами, параллельно выручая ребят», — приводит Metaratings.ru слова Сенникова.

Также он высказался об удалении защитников московского клуба Станислава Магкеева и Максима Ненахова.

«Думаю, Магкеев осознал свою вину. Ненахов в меньшей степени, но ему тоже нужно играть аккуратнее. Надеюсь, в следующий раз они выручат команду. Но в целях дисциплины, если будет возможность, Магкеева и Ненахова можно было бы посадить на замену на пару матчей. Ребята теперь и так, и так пропустят по матчу, у них будет время подумать», — добавил Сенников.

«Локомотив» набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» идет шестым (29 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/sennikov-magkeeva-i-nenakhova-mozhno-bylo-by-posadit-na-zamenu-na-paru-matchei-v-celyakh-discipliny-234727/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Дмитрий Сенников
Максим Ненахов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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Ростов – Пари НН
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