Валерий Кечинов раскритиковал оборону «Спартака» в матче против «Факела»

Шестикратный чемпион России Валерий Кечинов поделился впечатлениями от матча 19-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» (3:2).

«Однозначно не понравилось, что во второй игре подряд видим проблемы в обороне — по два мяча пропускаем. Видны проблемы: постоянные потери позиций, концентрации. Все это выливается в пропущенные мячи и такие нервные игры. Если выделять позитивные моменты, то понравилась игра впереди. Очень ярко играет Промес, с «Локомотивом» ярко сыграл Игнатов, с «Уралом» — Литвинов. В атаке очень зрелищно играют, забивая красивые мячи. Но в обороне нужно наводить порядок», — цитирует Кечинова «Спорт День За Днем».

«Спартак» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 14 очками расположился на 14-й строчке.