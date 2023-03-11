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Сегодня, 20:20

Соболев рассказал, что Абаскаль устроил погром в раздевалке в перерыве матча с «Факелом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что говорил главный тренер команды Гильермо Абаскаль в перерыве матча с «Факелом» (3:2) в 19-м туре РПЛ.

— Выложу в соцсети надпись из трансляции, что голы Соболева не засчитываются.

— А почему?

— Не знаю. Главное победа.

— Что было с концом? До последнего было непонятно?

— Дожали, добавили. Мы очень рады.

— У «Факела» была большая агрессия, нет?

— Все хотят обыграть «Спартак». Ничего необычного.

— Агрессия была и у главного тренера?

— Это бывает. Все когда-то срываются. Мы его видим, когда он бывает таким.

— Какие выражения он произносит?

— Во время перерыва он устроил в раздевалке погром.

— Что вкладываете в слово «погром»?

— Пнул что-нибудь. Я так шел и слышал. Это нормально. Это эмоции. Все так могут вести себя в раздевалке.

— Понял, почему гол отменили?

— Я посмотрел, но даже не хочу об этом говорить. Отменили, значит не было.

— Говорят, что Литвинов придерживал...

— Когда есть ВАР можно крутить это в две стороны. Поэтому не хочу комментировать. Можно засчитать, можно нет.

— Ты считаешь, что забил?

— Забил, но его отменили.

Александр Соболев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Гильермо Абаскаль
7
7
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Крылья Советов

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Зенит

 14
П
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Спартак

 8
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