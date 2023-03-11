Соболев рассказал, что Абаскаль устроил погром в раздевалке в перерыве матча с «Факелом»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что говорил главный тренер команды Гильермо Абаскаль в перерыве матча с «Факелом» (3:2) в 19-м туре РПЛ.
— Выложу в соцсети надпись из трансляции, что голы Соболева не засчитываются.
— А почему?
— Не знаю. Главное победа.
— Что было с концом? До последнего было непонятно?
— Дожали, добавили. Мы очень рады.
— У «Факела» была большая агрессия, нет?
— Все хотят обыграть «Спартак». Ничего необычного.
— Агрессия была и у главного тренера?
— Это бывает. Все когда-то срываются. Мы его видим, когда он бывает таким.
— Какие выражения он произносит?
— Во время перерыва он устроил в раздевалке погром.
— Что вкладываете в слово «погром»?
— Пнул что-нибудь. Я так шел и слышал. Это нормально. Это эмоции. Все так могут вести себя в раздевалке.
— Понял, почему гол отменили?
— Я посмотрел, но даже не хочу об этом говорить. Отменили, значит не было.
— Говорят, что Литвинов придерживал...
— Когда есть ВАР можно крутить это в две стороны. Поэтому не хочу комментировать. Можно засчитать, можно нет.
— Ты считаешь, что забил?
— Забил, но его отменили.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
8
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
9
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3