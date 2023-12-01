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Барбоза: «Карпин смог бы сейчас работать в Европе, его там хорошо знают»

Алина Савинова
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Португальский футбольный агент Паулу Барбоза считает, что главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин смог бы сейчас работать в Европе.

«Смог бы сейчас Карпин работать в Европе? Думаю, да. Нет сомнений, что Карпин — умный тренер, он отлично знает и понимает футбол. Тем более в Европе его хорошо знают по футбольной карьере, по работе в сборной России. На мой взгляд, Карпин справился бы с работой в клубе из топ-5 лиг Европы. Возможно, когда-нибудь Карпин возглавит команду из чемпионата Испании, например. Если в будущем он сам этого захочет, то, возможно, все и получится», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

С августа 2014 года по февраль 2015 года Карпин был главным тренером «Мальорки» из второй лиги Испании. На данный момент 54-летний специалист возглавляет сборную России и «Ростов», который занимает 10-е место в чемпионате страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/paulu-barboza-karpin-smog-by-sejchas-rabotat-v-evrope-ego-tam-horosho-znayut/
Валерий Карпин
Футбол
ФК Ростов
Паулу Барбоза
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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