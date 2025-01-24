Семшов считает, что привести «Динамо» к победе в РПЛ может только динамовский тренер

Бывший полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов предположил, когда бело-голубые выиграют чемпионат России.

После 18 туров московская команда набрала 35 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 балла.

«Когда динамовские болельщики наконец-то дождутся чемпионства? Согласен, что все заждались! Ох, я вот даже не знаю... Ну давайте я так скажу! «Динамо» станет чемпионом России по футболу, когда команду будет тренировать динамовец!» — заявил Семшов «РБ Спорт».

«Динамо» — 11-кратный чемпион СССР, но бело-голубые ни разу не становились чемпионами России.