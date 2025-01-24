«Пари НН» заявил Агапова на сайте РПЛ
Защитник «Пари НН» Илья Агапов, арендованный из ЦСКА, внесен в заявку клуба на сайте РПЛ.
Нижегородцы объявили об аренде 23-летнего футболиста 17 января. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.
Агапов уже выступал за «Пари НН» в сезоне-2022/23, после которого его выкупил ЦСКА.
В текущем сезоне футболист провел за ЦСКА 5 матчей в FONBET Кубке России, отличившись голевой передачей. Он ни разу не выходил на поле в матчах РПЛ.
Источник: РПЛ
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