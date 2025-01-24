«Пари НН» заявил Агапова на сайте РПЛ

Защитник «Пари НН» Илья Агапов, арендованный из ЦСКА, внесен в заявку клуба на сайте РПЛ.

Нижегородцы объявили об аренде 23-летнего футболиста 17 января. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

Агапов уже выступал за «Пари НН» в сезоне-2022/23, после которого его выкупил ЦСКА.

В текущем сезоне футболист провел за ЦСКА 5 матчей в FONBET Кубке России, отличившись голевой передачей. Он ни разу не выходил на поле в матчах РПЛ.