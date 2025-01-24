Тарханов считает, что Станкович способен вернуть «Спартаку» былое величие

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов ответил на вопрос, какой специалист может вернуть московскому «Спартаку» титулы.

«Наверное, Олег Иванович [Романцев] может, но он не пойдет работать. Раньше легче работалось, а сейчас сложнее. Когда он был в команде, ему никто не мешал. Был только Николай Петрович Старостин. Он всегда умные вещи говорил. Каррера только один сезон выиграл, а потом они провалились. Стабильности не было, стабильность была у Романцева.

При Станковиче стали хорошо играть. Суперский футболист был, а как тренер выигрывал чемпионства с разными командами. Только в Италии не получилось. Есть дух победителя у него, на данный момент это фигура для команды. Четко видно, во что играет «Спартак». Но весенняя часть чемпионата покажет», — сказал Тарханов Legalbet.

Станкович возглавил «Спартак» в конце мая прошлого года. Ранее серб работал главным тренером «Црвены Звезды», венгерского «Ференцвароша» и «Сампдории». С белградским клубом Станкович трижды выиграл чемпионат Сербии и завоевал два Кубка страны. Во главе «Ференцвароша» специалист стал чемпионом Венгрии.

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место, набрав 37 очков. Красно-белые отстают от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на 2 балла.