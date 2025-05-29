Селюк о реакции клубов РПЛ на проблемы «Химок»: «Радовались и танцевали на костях»

Футбольный агент Дмитрий Селюк в комментарии для «СЭ» поделился мнением о реакции клубов РПЛ на финансовые проблемы «Химок».

В среду, 29 мая стало известно, что апелляционный комитет РФС не удовлетворил жалобу «Химок» на отказ в выдаче лицензии. После этого подмосковный клуб подтвердил, что не сыграет в РПЛ в сезоне-2025/26.

«Поведение клубов мне напомнило сцену из «Маугли», когда Акелла промахнулся. Они танцевали на костях. Некоторые команды, которые не остались в лиге по спортивному принципу радовались и сливали «Химки», — сказал Селюк «СЭ».

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками в 30 матчах. Команда одержала 6 побед, потерпела 13 поражений и 11 раз сыграла вничью.