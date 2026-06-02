Семин: «Грузинские друзья шутили: «Без наших ребят вы ничего не выиграете». Между прочим, так и получалось!»

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» вспомнил чемпионский состав команды в сезоне-2017/18.

— Был в том составе футболист, без которого чемпионства бы не случилось?

— Одного выделить не могу. Фернандеш — мастер? Еще какой! А Фарфан? Чорлука? Денисов? Тот «Локомотив» — команда без слабых мест. Конечно, у нас не было звезд уровня Ямаля. Но игроков высокого класса хватало.

Главное, был дружный коллектив. Полное единство на поле и за его пределами. Вот это всегда отличало «Локомотив» — что в 2002-м, что в 2004-м, что в 2018-м. Поначалу среди легионеров преобладали грузины, которые вносили разнообразие в игру.

— Джанашия, Асатиани, Ашветия...

— ...Кверквелия, Кварацхелия. Мои грузинские друзья шутили: «Без наших ребят вы ничего не выиграете». Между прочим, так и получалось! Если в составе были игроки из Грузии, мы побеждали. Без них результаты сразу ухудшались.

Позже появились футболисты из Африки, Латинской Америки. Если на тренировке против них действовали грубо, могли ответить, потолкаться. Но никогда в «Локомотиве» не было конфликтов на национальной почве! — сказал Семин «СЭ».

Ранее Семина признали лучшим футбольным тренером России в XXI веке по итогам голосования «СЭ».

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