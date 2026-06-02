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Семин: «Грузинские друзья шутили: «Без наших ребят вы ничего не выиграете». Между прочим, так и получалось!»

Александр Кружков
Обозреватель

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» вспомнил чемпионский состав команды в сезоне-2017/18.

— Был в том составе футболист, без которого чемпионства бы не случилось?

— Одного выделить не могу. Фернандеш — мастер? Еще какой! А Фарфан? Чорлука? Денисов? Тот «Локомотив» — команда без слабых мест. Конечно, у нас не было звезд уровня Ямаля. Но игроков высокого класса хватало.

Главное, был дружный коллектив. Полное единство на поле и за его пределами. Вот это всегда отличало «Локомотив» — что в 2002-м, что в 2004-м, что в 2018-м. Поначалу среди легионеров преобладали грузины, которые вносили разнообразие в игру.

— Джанашия, Асатиани, Ашветия...

— ...Кверквелия, Кварацхелия. Мои грузинские друзья шутили: «Без наших ребят вы ничего не выиграете». Между прочим, так и получалось! Если в составе были игроки из Грузии, мы побеждали. Без них результаты сразу ухудшались.

Позже появились футболисты из Африки, Латинской Америки. Если на тренировке против них действовали грубо, могли ответить, потолкаться. Но никогда в «Локомотиве» не было конфликтов на национальной почве! — сказал Семин «СЭ».

Ранее Семина признали лучшим футбольным тренером России в XXI веке по итогам голосования «СЭ».

Юрий Семин.Юрий Семин: «Можно и в моем возрасте тренировать. Но душа к работе немножечко остыла»

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Юрий Семин
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«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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