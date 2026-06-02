Семин: «Не должен тренер долго просиживать без работы. Мне без футбола становилось невыносимо!»
Экс-главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в интервью «СЭ» объяснил, почему соглашался на работу со скромными клубами.
— Были в вашей жизни предложения, которые не стоило принимать?
— Нет. Я ни об одном не жалею. Ни о «Габале», ни о «Мордовии», ни об «Анжи», ни о «Ростове».
— Вы серьезно?
— Абсолютно. Мой принцип: не должен тренер долго просиживать без работы. Мне без футбола становилось не просто скучно — невыносимо! Не исключено, где-то поспешил. Но не мог я, как некоторые, взять паузу на полгода или на год. Нужно было все время держать себя в тонусе, сохранять мотивацию. Да, колоссальная разница, когда возглавляешь топ-клуб и команду из нижней половины таблицы. Но это тоже полезный опыт.
— Ваше последнее место работы — «Ростов». Продержались там полтора месяца. Что это было?
— Все прозаично. Мы вылетели из Кубка, проиграв команде второй лиги («Чайке». - Прим. «СЭ»), и мне пришлось уйти.
— Возникало в этих клубах ощущение творческого тупика?
— Нет. Мне было интересно. Новые ребята. Может, не совсем мастеровитые. Но я получал удовольствие от общения с ними, старался им помочь сделать шаг вперед, обрести уверенность.
С той же «Мордовией» мы выступили блестяще, заняли рекордное для клуба восьмое место. Народ повалил на футбол, почти на всех матчах был полный стадион. В Саранске такого не случалось ни до, ни после. Раз люди потянулись на трибуны, значит, что-то в нас нашли. Этой мотивацией и футболисты жили, и меня она подпитывала, — сказал Семин «СЭ».
Ранее Семина признали лучшим футбольным тренером России в XXI веке по итогам голосования «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
12
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|2 : 2
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|1 : 2
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|3 : 1
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|2 : 2
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|2 : 0
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|2 : 1
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|0 : 1
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0