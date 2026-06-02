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Семин: «Не должен тренер долго просиживать без работы. Мне без футбола становилось невыносимо!»

Александр Кружков
Обозреватель

Экс-главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в интервью «СЭ» объяснил, почему соглашался на работу со скромными клубами.

— Были в вашей жизни предложения, которые не стоило принимать?

— Нет. Я ни об одном не жалею. Ни о «Габале», ни о «Мордовии», ни об «Анжи», ни о «Ростове».

— Вы серьезно?

— Абсолютно. Мой принцип: не должен тренер долго просиживать без работы. Мне без футбола становилось не просто скучно — невыносимо! Не исключено, где-то поспешил. Но не мог я, как некоторые, взять паузу на полгода или на год. Нужно было все время держать себя в тонусе, сохранять мотивацию. Да, колоссальная разница, когда возглавляешь топ-клуб и команду из нижней половины таблицы. Но это тоже полезный опыт.

— Ваше последнее место работы — «Ростов». Продержались там полтора месяца. Что это было?

— Все прозаично. Мы вылетели из Кубка, проиграв команде второй лиги («Чайке». - Прим. «СЭ»), и мне пришлось уйти.

— Возникало в этих клубах ощущение творческого тупика?

— Нет. Мне было интересно. Новые ребята. Может, не совсем мастеровитые. Но я получал удовольствие от общения с ними, старался им помочь сделать шаг вперед, обрести уверенность.

С той же «Мордовией» мы выступили блестяще, заняли рекордное для клуба восьмое место. Народ повалил на футбол, почти на всех матчах был полный стадион. В Саранске такого не случалось ни до, ни после. Раз люди потянулись на трибуны, значит, что-то в нас нашли. Этой мотивацией и футболисты жили, и меня она подпитывала, — сказал Семин «СЭ».

Ранее Семина признали лучшим футбольным тренером России в XXI веке по итогам голосования «СЭ».

Юрий Семин.Юрий Семин: «Можно и в моем возрасте тренировать. Но душа к работе немножечко остыла»

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Юрий Семин
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«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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