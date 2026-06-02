Семин: «Не должен тренер долго просиживать без работы. Мне без футбола становилось невыносимо!»

Экс-главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в интервью «СЭ» объяснил, почему соглашался на работу со скромными клубами.

— Были в вашей жизни предложения, которые не стоило принимать?

— Нет. Я ни об одном не жалею. Ни о «Габале», ни о «Мордовии», ни об «Анжи», ни о «Ростове».

— Вы серьезно?

— Абсолютно. Мой принцип: не должен тренер долго просиживать без работы. Мне без футбола становилось не просто скучно — невыносимо! Не исключено, где-то поспешил. Но не мог я, как некоторые, взять паузу на полгода или на год. Нужно было все время держать себя в тонусе, сохранять мотивацию. Да, колоссальная разница, когда возглавляешь топ-клуб и команду из нижней половины таблицы. Но это тоже полезный опыт.

— Ваше последнее место работы — «Ростов». Продержались там полтора месяца. Что это было?

— Все прозаично. Мы вылетели из Кубка, проиграв команде второй лиги («Чайке». - Прим. «СЭ»), и мне пришлось уйти.

— Возникало в этих клубах ощущение творческого тупика?

— Нет. Мне было интересно. Новые ребята. Может, не совсем мастеровитые. Но я получал удовольствие от общения с ними, старался им помочь сделать шаг вперед, обрести уверенность.

С той же «Мордовией» мы выступили блестяще, заняли рекордное для клуба восьмое место. Народ повалил на футбол, почти на всех матчах был полный стадион. В Саранске такого не случалось ни до, ни после. Раз люди потянулись на трибуны, значит, что-то в нас нашли. Этой мотивацией и футболисты жили, и меня она подпитывала, — сказал Семин «СЭ».

Ранее Семина признали лучшим футбольным тренером России в XXI веке по итогам голосования «СЭ».

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