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Семин признан лучшим футбольным тренером России XXI века

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спорт-Экспресс» провел масштабное голосование «Лучший футбольный тренер России XXI века». В нем участвовали 50 человек — как наши журналисты и представители других ведущих СМИ, так и комментаторы «Матч ТВ» и Okko.

Каждый участник опроса должен был назвать свой топ-10, отдельно оговаривалось, что достижения тренера до 1 января 2001 года не учитываются. За первое место специалист получал 10 баллов, за второе — 9 и так далее (соответственно, за десятое — 1). Затем все очки суммировались в общую таблицу. За иностранных тренеров вроде Гуса Хиддинка или Дика Адвоката по условиям проекта голосовать было нельзя, в отличие от тренеров, родившихся в СССР, таких как Курбан Бердыев или Виктор Гончаренко.

Первое место в опросе занял Юрий Семин, легенда «Локомотива», который трижды выигрывал с клубом чемпионат России, шесть раз Кубок страны (трижды — в этом веке), а также выходил с железнодорожниками в плей-офф Лиги чемпионов. Семина поставили на первое место 18 из 50 участников опроса, а в тройку он попал в 45 случаях.

Юрий Семин в&nbsp;редакции &laquo;СЭ&raquo;.Юрий Семин: «Мой топ-5 наших тренеров — Газзаев, Семак, Романцев, Бердыев и Слуцкий»

Второе место у Валерия Газзаева, который к трем чемпионствам и четырем Кубкам России с ЦСКА добавил первый российский еврокубок — Кубок УЕФА в 2005 году. Он немного проиграл Семину по первым местам в голосовании (15), а в тройке его называли 44 раза.

На третьем месте Курбан Бердыев, который дважды сделал чемпионом «Рубин» и брал серебро с «Ростовом». У Бердыева 6 первых мест в опросе и 15 — в топ-3.

Также в итоговую десятку попали Сергей Семак (3 первых места), Станислав Черчесов (4), Леонид Слуцкий (0), Олег Романцев (4), Мурад Мусаев (0), Валерий Карпин (0) и Владимир Валентинович Федотов (0) (на 14-й позиции — Владимир Григорьевич Федотов).

Юрий Семин&nbsp;&mdash; лучший тренер России XXI века.Семин — лучший тренер России XXI века, Газзаев — 2-й, Бердыев — 3-й. Итоги спецпроекта «СЭ»

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Юрий Семин
Валерий Газзаев
Курбан Бердыев
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Семин: «Мой топ-5 российских тренеров? Газзаев, Семак, Романцев, Бердыев и Слуцкий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
4
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
10
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
11
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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