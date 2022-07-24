«Крылья Советов» продают билеты на первый домашний матч сезона против «Торпедо» за 8 рублей

«Крылья Советов» объявили о поступлении в продажу билетов на первый домашний матч самарцев в сезоне-2022/23 против «Торпедо».

«Крылья» продают билеты на матч за 8 рублей — акция приурочена к 80-летию клуба. Билеты можно купить во все сектора, кроме VIP и Hospitality.

Также в этот день будет открыт клубный музей «Крыльев» и автограф-сессия с футболистами команды.

Матч «Крылья Советов» — «Торпедо» состоится 31 июля, начало — в 17.30 (мск).