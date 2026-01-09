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Семин: «Жерсон ничего такого не показал, чтобы считать его потерей для «Зенита»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление агента полузащитника «Зенита» Жерсона о переходе футболиста в «Крузейро».

28-летний бразилец прибыл в Бразилию и после прохождения медицинского обследования подпишет контракт на 4 сезона. По данным «СЭ», общая сумма трансфера обойдется «Крузейро» в 35 миллионов евро.

«Любой человек, который увидел бы Жерсона на клубном чемпионате мира, сказал бы, что он — топ. Но главное, была ли у него мотивация ехать в «Зенит» и работать? Это большой вопрос. В «Зените» он показал 30 процентов своих возможностей. Почему? Знают только близкие люди, которые сопровождали его контракт. Жерсон ничего такого не показал, чтобы считать его потерей для «Зенита». На мой взгляд, «Зенит» из этой ситуации вышел 50/50 — ничего не потерял, но и не заработал», — сказал Семин «СЭ».

28-летний бразилец выступал за «Зенит» с лета 2025 года. С того момента он провел за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

Контракт Жерсона с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Жерсон (&laquo;Зенит&raquo;), Дмитрий Баринов (&laquo;Локомотив&raquo;), Игорь Дивеев (ЦСКА), Хуан Карлос Карседо (&laquo;Спартак&raquo;).Жерсон собирается домой, суперобмен «Зенита» и ЦСКА, будущее Баринова, новый тренер «Спартака»: таблица переходов РПЛ

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Жерсон
Юрий Семин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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 7
П
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Крылья Советов, ЦСКА

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И К Ж
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