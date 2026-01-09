Команда «Спартака» — U10 выиграла Кубок Колыванова

Детская команда «Спартака» — U10 стала победителем XVIII международного турнира «Кубок Колыванова», который организует академия «Чертаново».

В финале турнира красно-белые обыграли «Чертаново» со счетом 4:2.

Бронзовым призером стала команда ЦСКА, победившая в игре за третье место «Локомотив» (3:1).

Помимо «Спартака», «Чертаново», ЦСКА и «Локомотива», в турнире приняли участие «Зенит» (5-е место), минское «Динамо» (6-е место), «Атлант» (7-е место), «Алмаз-Антей» (8-е место), «Факел-ВятСШОР» (9-е место), «Спарта» (10-е место»), «Зенит Чемпионика НН» (11-е место), «Акрон-Академия Коноплева» (12-е место), ФК «Калининград» (13-е место), «Пионер» (14-е место), «Сити» (15-е место) и «Академия Химки» (16-е место).

Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий команды «Сити» Всеволод Пуринзов, забивший 12 мячей.