Семин про возможный уход Баринова из «Локомотива»: «Когда-то у нас Игнашевич переходил в ЦСКА. И что? Ничего не случилось»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением о возможном переходе капитана железнодорожников Дмитрия Баринова в ЦСКА.

3 декабря «СЭ» сообщил, что Баринов ответил отказом на финальное предложение «Локомотива» о продлении действующего контракта, который рассчитан до конца июня 2026 года. По данным журналиста Ивана Карпова, ЦСКА готов подписать 29-летнего россиянина уже этой зимой.

«Слухи вокруг Баринова? Это ни на что не влияет. Если переход одного игрока влияет на команду — это слабая команда. Ситуация рядовая, жизненная — один игрок переходит из команды в команду. Такое происходит каждый год во многих командах. Рядовая ситуация. Когда-то у нас Игнашевич переходил из «Локомотива» в ЦСКА. И что? Ничего не случилось. Жизнь продолжалась, команда продолжала выигрывать титулы», — сказал Семин «СЭ».

Баринов — воспитанник подмосковного футбола, он перешел в академию «Локомотива» в 2012 году. Дмитрий выступает за основную команду железнодорожников с 2015-го, вместе с командой полузащитник выиграл чемпионат России (2017/18), трижды стал обладателем Кубка страны(2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз завоевал Суперкубок страны (2019).

В сезоне-2025/26 полузащитник провел 24 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач.