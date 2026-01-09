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Семин про возможный уход Баринова из «Локомотива»: «Когда-то у нас Игнашевич переходил в ЦСКА. И что? Ничего не случилось»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением о возможном переходе капитана железнодорожников Дмитрия Баринова в ЦСКА.

3 декабря «СЭ» сообщил, что Баринов ответил отказом на финальное предложение «Локомотива» о продлении действующего контракта, который рассчитан до конца июня 2026 года. По данным журналиста Ивана Карпова, ЦСКА готов подписать 29-летнего россиянина уже этой зимой.

«Слухи вокруг Баринова? Это ни на что не влияет. Если переход одного игрока влияет на команду — это слабая команда. Ситуация рядовая, жизненная — один игрок переходит из команды в команду. Такое происходит каждый год во многих командах. Рядовая ситуация. Когда-то у нас Игнашевич переходил из «Локомотива» в ЦСКА. И что? Ничего не случилось. Жизнь продолжалась, команда продолжала выигрывать титулы», — сказал Семин «СЭ».

Баринов — воспитанник подмосковного футбола, он перешел в академию «Локомотива» в 2012 году. Дмитрий выступает за основную команду железнодорожников с 2015-го, вместе с командой полузащитник выиграл чемпионат России (2017/18), трижды стал обладателем Кубка страны(2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз завоевал Суперкубок страны (2019).

В сезоне-2025/26 полузащитник провел 24 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач.

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Дмитрий Баринов
Юрий Семин
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Семин: «Жерсон ничего такого не показал, чтобы считать его потерей для «Зенита»

Источник: ПАОК согласовал контракт с защитником «Зенита» Дркушичем
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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