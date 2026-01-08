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Семин — о возможном переходе Жерсона в «Крузейро»: «Если он останется в «Зените», то у него уже не будет прежней энергии»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением о возможном переходе полузащитника «Зенита» Жерсона в «Крузейро».

По информации журналиста Фабрицио Романо, клуб из Санкт-Петербурга согласился продать 28-летнего бразильца в «Крузейро» за 30 миллионов евро.

«Когда игрок не хочет оставаться в клубе, то его невозможно удержать. В «Зените» примут решение, но если Жерсон останется, то у него уже не будет прежней энергии. Пока он не смог проявить себя. Почему так происходит? Сложно в этом разобраться», — сказал Семин «СЭ».

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в июле 2025 года. Полузащитник провел за российскую команду 15 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Жерсона в 18 миллионов евро.

Дмитрий Баринов (&laquo;Локомотив&raquo;), Игорь Дивеев (ЦСКА), Лусиано Гонду (&laquo;Зенит&raquo;), Станислав Черчесов (&laquo;Ахмат&raquo;).«Зенит» и ЦСКА готовят суперобмен, будущее Баринова, новый тренер «Спартака»: таблица переходов РПЛ

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Жерсон
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Романо: «Зенит» согласился продать Жерсона в «Крузейро» за 30 миллионов евро

Семин считает, что уход Гонду из «Зенита» не повлияет на игру Соболева: «В первую очередь он сам должен играть лучше»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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 10
Александр Соболев
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 8
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 7
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И К Ж
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Ахмат

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Рубин

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