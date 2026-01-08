Семин — о возможном переходе Жерсона в «Крузейро»: «Если он останется в «Зените», то у него уже не будет прежней энергии»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением о возможном переходе полузащитника «Зенита» Жерсона в «Крузейро».

По информации журналиста Фабрицио Романо, клуб из Санкт-Петербурга согласился продать 28-летнего бразильца в «Крузейро» за 30 миллионов евро.

«Когда игрок не хочет оставаться в клубе, то его невозможно удержать. В «Зените» примут решение, но если Жерсон останется, то у него уже не будет прежней энергии. Пока он не смог проявить себя. Почему так происходит? Сложно в этом разобраться», — сказал Семин «СЭ».

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в июле 2025 года. Полузащитник провел за российскую команду 15 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Жерсона в 18 миллионов евро.