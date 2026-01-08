Романо: «Зенит» согласился продать Жерсона в «Крузейро» за 30 миллионов евро

«Зенит» согласился продать бразильского полузащитника Жерсона в в «Крузейро» за 30 миллионов евро, сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

По информации источника, санкт-петербургский клуб принял предложение о продаже 28-летнего футболиста в бразильский клуб за 27 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и еще 3 миллиона в виде бонусов.

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в июле 2025 года. Бразилец провел 15 матчей за российскую команду во всех турнирах и забил 2 гола.

Контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2030 года.