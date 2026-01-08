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8 января, 19:40

Семин считает, что уход Гонду из «Зенита» не повлияет на игру Соболева: «В первую очередь он сам должен играть лучше»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в сезоне-2025/26 и предположил, как уход Лусиано Гонду из клуба скажется на российском форварде.

Ранее сообщалось, что Гонду успешно прошел медицинское обследование для завершения перехода в ЦСКА.

«Все зависит только от самого Соболева — как он сможет раскрыть себя. Больше всего на это влияют форма, кондиции, стремление. А то, что уходит Лусиано, это ничего не значит. Соболев в первую очередь сам должен играть лучше», — сказал Семин «СЭ».

В сезоне-2025/26 Соболев провел за «Зенит» 23 матча во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

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Александр Соболев
Лусиано Гонду
Юрий Семин
Футбол
ФК Зенит
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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