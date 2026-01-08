Семин считает, что уход Гонду из «Зенита» не повлияет на игру Соболева: «В первую очередь он сам должен играть лучше»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в сезоне-2025/26 и предположил, как уход Лусиано Гонду из клуба скажется на российском форварде.
Ранее сообщалось, что Гонду успешно прошел медицинское обследование для завершения перехода в ЦСКА.
«Все зависит только от самого Соболева — как он сможет раскрыть себя. Больше всего на это влияют форма, кондиции, стремление. А то, что уходит Лусиано, это ничего не значит. Соболев в первую очередь сам должен играть лучше», — сказал Семин «СЭ».
В сезоне-2025/26 Соболев провел за «Зенит» 23 матча во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
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|0
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|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|Балтика
|0
|0
|0
|0
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|0
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7
|Динамо
|0
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8
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9
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10
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|0
|0
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11
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|0
|0
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12
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
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|0
|0
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|0
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16
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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