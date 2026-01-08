Семин считает, что уход Гонду из «Зенита» не повлияет на игру Соболева: «В первую очередь он сам должен играть лучше»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в сезоне-2025/26 и предположил, как уход Лусиано Гонду из клуба скажется на российском форварде.

Ранее сообщалось, что Гонду успешно прошел медицинское обследование для завершения перехода в ЦСКА.

«Все зависит только от самого Соболева — как он сможет раскрыть себя. Больше всего на это влияют форма, кондиции, стремление. А то, что уходит Лусиано, это ничего не значит. Соболев в первую очередь сам должен играть лучше», — сказал Семин «СЭ».

В сезоне-2025/26 Соболев провел за «Зенит» 23 матча во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.