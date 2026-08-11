Азамат Мусагалиев: «В этом году «Спартак» станет чемпионом»

Известный шоумен и болельщик «Спартака» Азамат Мусагалиев заявил «СЭ», что ожидает чемпионства красно-белых в сезоне-2026/27.

— Когда «Спартак» станет чемпионом?

— Я думаю, в этом году.

— Почему так уверены?

— Я каждый год так говорю (смеется).

Последний раз «Спартак» становился чемпионом в сезоне 2016/2017 под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры. После трех туров чемпионата России-2026/27 команда занимает третье место в турнирной таблице с 6 очками.