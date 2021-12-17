Семин отреагировал на назначение Ваноли главным тренером «Спартака»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение итальянца Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».

«Могу ли я пожелать ему удачи? Я не знаю этого тренера, он же из «Спартака». Спросите лучше у Олега Романцева, он лучше знает», — сказал Семин «СЭ».

Ранее Андреа Д'Амико, агент итальянского специалиста в Twitter итальянской передачи Tutti Convocati сообщил, что его клиент стал главным тренером «Спартака».

15 декабря португальский специалист Руй Витория был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Под его руководством московская команда заняла первое место на групповом этапе Лиги Европы, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию». После 18 туров РПЛ красно-белые набрали 23 очка и занимают девятое место в турнирной таблице.