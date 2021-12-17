«Спартак» назвал условия контракта Ваноли
10:04
«Спартак» назвал условия контракта с новым главным тренером команды Паоло Ваноли.
Как сообщается на официальном сайте красно-белых, соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2022/23 с опцией продления на год.
«Спартак» объявил о назначении итальянца сегодня, 17 декабря. Предыдущим главным тренером красно-белых был португалец Руй Витория, который работал с командой с мая 2021 года.
«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 23 очками в 18 матчах. Также команда заняла первую строчку в группе C Лиги Европы с 10 очками в 6 играх и вышла в 1/8 финала турнира.
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