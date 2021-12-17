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«Спартак» назвал условия контракта Ваноли

10:04
Паоло Ваноли. Фото Global Look Press
Паоло Ваноли. Фото Global Look Press
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«Спартак» назвал условия контракта с новым главным тренером команды Паоло Ваноли.

Как сообщается на официальном сайте красно-белых, соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2022/23 с опцией продления на год.

«Спартак» объявил о назначении итальянца сегодня, 17 декабря. Предыдущим главным тренером красно-белых был португалец Руй Витория, который работал с командой с мая 2021 года.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 23 очками в 18 матчах. Также команда заняла первую строчку в группе C Лиги Европы с 10 очками в 6 играх и вышла в 1/8 финала турнира.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/videos/24605469/

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Иван Торопцев все материалы автора

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