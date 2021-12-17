Ролик «Спартака» о Ваноли: итальянец стал главным тренером команды

«Спартак» объявил о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера команды стилизованным видеороликом.

«История. Традиции. Мастерство. Вдохновение. Возрождение. Эмоции. «Спартак» — это искусство», — произносит Ваноли на итальянском языке.

Ранее Ваноли долгое время был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере». Также он работал в сборной Италии и различных юношеских национальных сборных страны.

15 декабря «Спартак» сообщил об увольнении Руя Витории, который возглавлял красно-белых с мая 2021 года.

Команда занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 23 очками после 18 туров, также москвичи заняли первое место в группе C Лиги Европы и вышли в 1/8 финала турнира.