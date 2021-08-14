Витория отреагировал на критику болельщиков «Спартака» в адрес игроков
Главный тренер «Спартака» Руй Витория отреагировал на критические баннеры болельщиков в адрес игроков, которые появились на матче 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0).
— Как вы относитесь к тому, что сегодня происходило на трибунах? Болельщики критиковали игроков и руководство команды.
— Конечно, я еще не настолько владею русским языком, чтобы понимать трибуны. Я уважаю все стороны. Мы должны отвечать на эту критику своей игрой, результатом и победами. Спасибо болельщикам за поддержку сегодня.
(Евгений Черепанов)
Фанаты «Спартака» вывесили баннеры с критикой в адрес игроков команды во время матча с «Уралом»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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