Семин не ожидал ухода Романцева из тренерской профессии в 52 года
Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России, трехкратный чемпион страны Юрий Семин в интервью «СЭ» признался, что не ожидал ухода Олега Романцева из тренерской профессии в 52 года.
— Как объяснить, что на приход нового времени в футболе, когда рулить стали деньги и те, кто ими обладает, вы с ним отреагировали по-разному? Вы, будучи на семь лет старше, хоть и не терпели Смородских и Кикнадзе, боролись и выигрывали, а он — ушел из профессии?
— Олегу доставляло удовольствие и было комфортно, когда его понимали. А Старостин его понимал. Именно он направил его работать сначала в «Красную Пресню», потом в «Спартак» из Орджоникидзе. У Николая Петровича не мог пропасть ни один человек. И он был главным человеком, который Романцева назначил.
В группе претендентов на стыке 1988 и 1989 годов и моя фамилия фигурировала, и многие другие. Но Старостин выступал четко за Романцева. Он за ним многие годы следил. А Олег поехал в эти команды набираться опыта, он не приступил сразу к работе со «Спартаком». Старостин его ждал там. Это говорит о профессионализме обоих. Как Николай Петрович понимал весь процесс футбола! И скольким людям дал путевку в большой футбол — и как игрокам, и как тренерам!
А когда после него в «Спартак» пришла группа совсем других людей, совсем непрофессиональных — Олегу было с чем сравнить. Поэтому, мне кажется, так и сложилось. И они ничего не смогли сделать, потому что не знают футбол. Он не мог бесконечно убеждать в том, что белое — это белое, а черное — это черное.
Мне в этом плане все-таки за некоторыми исключениями везло в большей степени — моему пониманию футбола в основном доверяли, и я этих людей не подвел. Мне грешно жаловаться. А у «Спартака» ничего не получилось — они потеряли и тренера, и результат. Хотя если бы Романцев обладал такими финансовыми возможностями, как у «Лукойла», он бы еще долго держал клуб победителем.
— Для вас уход Романцева из тренерской профессии в 52 года стал большой неожиданностью? Пытались ли вы его отговорить?
— Большой. Мы с ним на эту тему тогда не общались. Каждый тренер занят своей командой. Я все время думал, что он будет работать — не сегодня, так завтра. И найдет ту команду, где у него с руководителями возникнет общее понимание. Но не случилось. А с приходом в футбол непрофессиональных в нем людей он не смирился. Любая другая причина его ухода — второстепенная, а главная — именно эта. И развития футбола в России при достаточно сильно возросших бюджетах, считаю, не произошло именно поэтому.
— Андрей Червиченко, выгнавший Романцева после победы в Кубке России 2003 года, во времена «Спартака» заявил: «Для меня уволить тренера — все равно что пепел с сигареты стряхнуть».
— Это высказывание Червиченко говорит как раз о том, о чем я сказал только что. Как и слова Федуна, что тренер — десять процентов от успеха команды.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5