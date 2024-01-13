Семин не ожидал ухода Романцева из тренерской профессии в 52 года

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России, трехкратный чемпион страны Юрий Семин в интервью «СЭ» признался, что не ожидал ухода Олега Романцева из тренерской профессии в 52 года.

— Как объяснить, что на приход нового времени в футболе, когда рулить стали деньги и те, кто ими обладает, вы с ним отреагировали по-разному? Вы, будучи на семь лет старше, хоть и не терпели Смородских и Кикнадзе, боролись и выигрывали, а он — ушел из профессии?

— Олегу доставляло удовольствие и было комфортно, когда его понимали. А Старостин его понимал. Именно он направил его работать сначала в «Красную Пресню», потом в «Спартак» из Орджоникидзе. У Николая Петровича не мог пропасть ни один человек. И он был главным человеком, который Романцева назначил.

В группе претендентов на стыке 1988 и 1989 годов и моя фамилия фигурировала, и многие другие. Но Старостин выступал четко за Романцева. Он за ним многие годы следил. А Олег поехал в эти команды набираться опыта, он не приступил сразу к работе со «Спартаком». Старостин его ждал там. Это говорит о профессионализме обоих. Как Николай Петрович понимал весь процесс футбола! И скольким людям дал путевку в большой футбол — и как игрокам, и как тренерам!

А когда после него в «Спартак» пришла группа совсем других людей, совсем непрофессиональных — Олегу было с чем сравнить. Поэтому, мне кажется, так и сложилось. И они ничего не смогли сделать, потому что не знают футбол. Он не мог бесконечно убеждать в том, что белое — это белое, а черное — это черное.

Мне в этом плане все-таки за некоторыми исключениями везло в большей степени — моему пониманию футбола в основном доверяли, и я этих людей не подвел. Мне грешно жаловаться. А у «Спартака» ничего не получилось — они потеряли и тренера, и результат. Хотя если бы Романцев обладал такими финансовыми возможностями, как у «Лукойла», он бы еще долго держал клуб победителем.

— Для вас уход Романцева из тренерской профессии в 52 года стал большой неожиданностью? Пытались ли вы его отговорить?

— Большой. Мы с ним на эту тему тогда не общались. Каждый тренер занят своей командой. Я все время думал, что он будет работать — не сегодня, так завтра. И найдет ту команду, где у него с руководителями возникнет общее понимание. Но не случилось. А с приходом в футбол непрофессиональных в нем людей он не смирился. Любая другая причина его ухода — второстепенная, а главная — именно эта. И развития футбола в России при достаточно сильно возросших бюджетах, считаю, не произошло именно поэтому.

— Андрей Червиченко, выгнавший Романцева после победы в Кубке России 2003 года, во времена «Спартака» заявил: «Для меня уволить тренера — все равно что пепел с сигареты стряхнуть».

— Это высказывание Червиченко говорит как раз о том, о чем я сказал только что. Как и слова Федуна, что тренер — десять процентов от успеха команды.