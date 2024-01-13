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Семин не ожидал ухода Романцева из тренерской профессии в 52 года

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Олег Романцев (слева), Юрий Семин (в центре), Гаджи Гаджиев (справа).
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России, трехкратный чемпион страны Юрий Семин в интервью «СЭ» признался, что не ожидал ухода Олега Романцева из тренерской профессии в 52 года.

— Как объяснить, что на приход нового времени в футболе, когда рулить стали деньги и те, кто ими обладает, вы с ним отреагировали по-разному? Вы, будучи на семь лет старше, хоть и не терпели Смородских и Кикнадзе, боролись и выигрывали, а он — ушел из профессии?

— Олегу доставляло удовольствие и было комфортно, когда его понимали. А Старостин его понимал. Именно он направил его работать сначала в «Красную Пресню», потом в «Спартак» из Орджоникидзе. У Николая Петровича не мог пропасть ни один человек. И он был главным человеком, который Романцева назначил.

В группе претендентов на стыке 1988 и 1989 годов и моя фамилия фигурировала, и многие другие. Но Старостин выступал четко за Романцева. Он за ним многие годы следил. А Олег поехал в эти команды набираться опыта, он не приступил сразу к работе со «Спартаком». Старостин его ждал там. Это говорит о профессионализме обоих. Как Николай Петрович понимал весь процесс футбола! И скольким людям дал путевку в большой футбол — и как игрокам, и как тренерам!

А когда после него в «Спартак» пришла группа совсем других людей, совсем непрофессиональных — Олегу было с чем сравнить. Поэтому, мне кажется, так и сложилось. И они ничего не смогли сделать, потому что не знают футбол. Он не мог бесконечно убеждать в том, что белое — это белое, а черное — это черное.

Мне в этом плане все-таки за некоторыми исключениями везло в большей степени — моему пониманию футбола в основном доверяли, и я этих людей не подвел. Мне грешно жаловаться. А у «Спартака» ничего не получилось — они потеряли и тренера, и результат. Хотя если бы Романцев обладал такими финансовыми возможностями, как у «Лукойла», он бы еще долго держал клуб победителем.

— Для вас уход Романцева из тренерской профессии в 52 года стал большой неожиданностью? Пытались ли вы его отговорить?

— Большой. Мы с ним на эту тему тогда не общались. Каждый тренер занят своей командой. Я все время думал, что он будет работать — не сегодня, так завтра. И найдет ту команду, где у него с руководителями возникнет общее понимание. Но не случилось. А с приходом в футбол непрофессиональных в нем людей он не смирился. Любая другая причина его ухода — второстепенная, а главная — именно эта. И развития футбола в России при достаточно сильно возросших бюджетах, считаю, не произошло именно поэтому.

— Андрей Червиченко, выгнавший Романцева после победы в Кубке России 2003 года, во времена «Спартака» заявил: «Для меня уволить тренера — все равно что пепел с сигареты стряхнуть».

— Это высказывание Червиченко говорит как раз о том, о чем я сказал только что. Как и слова Федуна, что тренер — десять процентов от успеха команды.

Олег Романцев и&nbsp;Юрий Семин. «Говорю Олегу: «Возвращайся в любом качестве! Без тебя у «Спартака» побед не будет». Семин — о наследии Романцева
Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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 - : -
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П
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И К Ж
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