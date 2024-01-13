Игнатьев назвал Тюкавина лучшим молодым игроком России

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об игре нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в этом сезоне.

«Он безапелляционный лидер среди молодых и талантливых. Мы видели много молодых мастеров, среди которых оказались те, кто не дотянул, чтобы запомниться. Нужно смотреть на себя через призму — все ли я сделал. Тогда будет поступательное движение. Иначе можно оступиться. У Тюкавина есть возможности идти вперед и двигать «Динамо», — цитирует Игнатьева betonmobile.ru.

В этом сезоне 21-летний форвард провел за «Динамо» 23 матча, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.