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Игнатьев назвал Тюкавина лучшим молодым игроком России

Руслан Минаев
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об игре нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в этом сезоне.

«Он безапелляционный лидер среди молодых и талантливых. Мы видели много молодых мастеров, среди которых оказались те, кто не дотянул, чтобы запомниться. Нужно смотреть на себя через призму — все ли я сделал. Тогда будет поступательное движение. Иначе можно оступиться. У Тюкавина есть возможности идти вперед и двигать «Динамо», — цитирует Игнатьева betonmobile.ru.

В этом сезоне 21-летний форвард провел за «Динамо» 23 матча, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.

Источник: betonmobile.ru
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Борис Игнатьев
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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