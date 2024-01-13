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Сегодня, 14:00

Тихонов раскритиковал летную трансферную кампанию «Спартака»: «Пока один Бабич. Рябчук не показал ничего»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о летней трансферной кампании красно-белых.

— Как вам перемены, которые происходят в «Спартаке»?

— Желаю удачи, буду следить за ними. Новый спортивный директор? Посмотрим. У нас и Эшуорт был, и до этого. Давайте посмотрим, что будет за усиление. Много говорили про то усиление, но пока только один Бабич.

— Остальные не заиграли? Бонгонда, например.

— И что. Забил несколько голов в начале чемпионата, все.

— Есть еще Рябчук.

— Он играет в составе?

— Егор Титов сравнивал его с Жирковым, что сегодняшний Юрий Валентинович лучше.

— Егор Титов плохих вещей не скажет. Я считаю, что Рябчук на данный момент за те деньги, которые на него потратили, не показал ничего.

— То есть показал только Бабич.

— Да. За Рябчука заплатили пять или шесть миллионов. Думаю, что если брали футболиста, он должен был играть в основном составе. В данный момент я бы не сказал, что он сильнее тех, кто есть. Давайте посмотрим. Сейчас еще пройдут сборы, по весне будем смотреть.

«Спартак» с 30 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.

Андрей Тихонов
ФК Спартак (Москва)
16
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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