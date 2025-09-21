Семак о прогрессе Педро: «Этот сезон он проводит увереннее. Посмотрите, сколько футболистов его уровня играют на таком уровне?»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил прогресс нападающего сине-бело-голубых Педро.

— Когда Педро только приезжал в Россию, ему выдавалось очень много авансов, говорили, что это большой талант с мировым потенциалом, и сейчас он получает все больше времени. Можно ли сказать, что мы близки к тому, чтобы увидеть ту версию Педро, которую нам анонсировали когда-то?

— Во-первых, он пришел к нам за какие-то понятные деньги для игрока такого уровня. Во-вторых, какой спрос на него был — просто так за футболиста такие деньги не дают. Сейчас он — один из основных игроков и действует уверенно для своего возраста, посмотрите, сколько футболистов его возраста вообще играют на таком уровне. Этот сезон он проводит увереннее, конечно, плюс его универсальность, которая позволяет ему действовать на нескольких позициях, добавляет вариативности в наши действия. Педро, в принципе, играет в центре очень надежно, дисциплинированно и, на мой взгляд, даже лучше, чем на фланге, — сказал Семак на пресс-конференции после матча 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:0).

Педро перешел в «Зенит» из «Коринтианс» в феврале 2024 года. Футболист провел 66 матчей за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач.

(Мария Захарян)