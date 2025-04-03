Семак заявил, что Нино и Глушенков смогут сыграть с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о потерях в команде перед матчем против «Локомотива» в 23-м туре РПЛ.

Полузащитник сине-бело-голубых Густаво Мантуан пропустит игру, он дисквалифицирован из-за четвертой желтой карточки за сезон, полученной в матче с «Рубином» (4:0) в 22-м туре. Также в игре с казанцами повреждения получили Нино и Максим Глушенков.

«Конечно, Мантуан сейчас играет важную роль в игре нашей команды, в том числе с точки зрения взаимодействия. Будем думать, у нас есть варианты, кому сыграть на этой позиции

Глушенков и Нино? Не быстро, но сумели вернуться. Конечно, проблемы есть, травмы серьезные — пришлось заменить одного и другого в ходе матча, это уже говорит о серьезности повреждений. Но они позволили им работать с командой в той или иной степени. Надеюсь, что к игре они подойдут в нормальном состоянии», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» на выезде сыграет с «Локомотивом» в субботу, 5 апреля. Начало — в 17.30 по московскому времени.