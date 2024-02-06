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Семак о ничьей с «Ноа»: «В первом тайме смотрелись хорошо, вторая половина не очень понравилась»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с армянским клубом «Ноа» (0:0) в товарищеском матче.

«В первом тайме мы смотрелись хорошо, были хорошие моменты, которые нужно было реализовывать. Второй тайм не очень понравился с точки зрения качества игры, движения, моментов — их мы создавали немного. Один момент был у наших ворот. Второй тайм — равная игра, в первом у нас было преимущество, на мой взгляд. В целом, нормальный товарищеский матч со многими вопросами для нас. Даем возможность ребятам играть на тех или иных позициях; смотрим, в каком состоянии они находятся», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

8 февраля питерцы сыграют с «Шанхай Шэньхуа» в матче Кубка равноправия. 13-го числа команда Сергея Семака встретится с «Сантосом». Обе игры начнутся в 17.00 мск.

Сергей Семак
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Динамо – Локомотив
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