Семак о ничьей с «Ноа»: «В первом тайме смотрелись хорошо, вторая половина не очень понравилась»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с армянским клубом «Ноа» (0:0) в товарищеском матче.

«В первом тайме мы смотрелись хорошо, были хорошие моменты, которые нужно было реализовывать. Второй тайм не очень понравился с точки зрения качества игры, движения, моментов — их мы создавали немного. Один момент был у наших ворот. Второй тайм — равная игра, в первом у нас было преимущество, на мой взгляд. В целом, нормальный товарищеский матч со многими вопросами для нас. Даем возможность ребятам играть на тех или иных позициях; смотрим, в каком состоянии они находятся», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

8 февраля питерцы сыграют с «Шанхай Шэньхуа» в матче Кубка равноправия. 13-го числа команда Сергея Семака встретится с «Сантосом». Обе игры начнутся в 17.00 мск.