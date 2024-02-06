«Спартак» сыграет с «Ростовом» в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ в среду, 7 февраля. Матч пройдет стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ) и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Ростов» можно с помощью матч-центра на нашем сайте. Видеотрансляцию матча бесплатно в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru в разделе трансляций. Эфир стартует в 19.00 по московскому времени. Также игра будет доступна на онлайн-платформе Okko по платной подписке.

В турнире принимают участие: «Спартак», «Ростов», «Сочи» и «Краснодар». Лидируют в турнирной таблице красно-белые, в их активе — 8 очков. Команда Валерия Карпина занимает последнее место в квартете, ростовчане набрали только 1 балл.