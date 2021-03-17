Семак: «У нас нет такого, что если не забил один пенальти, то потом уступаешь другому»
22:34
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как отреагировал на то, что нападающий Артем Дзюба не забил пенальти в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (3:2). Дзюба не реализовал второй пенальти подряд.
— Почему пенальти бил Дзюба?
— У нас нет такого, что если не забил один пенальти, то потом уступаешь другому. Те 8 забитых пенальти дают ему право бить пенальти, он чувствовал себя достаточно уверенно. К сожалению, сегодня не забил, но это не повлияло ни на что, — заявил Семак.
(Константин Колмаков)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи
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