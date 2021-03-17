Семак: «У нас нет такого, что если не забил один пенальти, то потом уступаешь другому»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как отреагировал на то, что нападающий Артем Дзюба не забил пенальти в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (3:2). Дзюба не реализовал второй пенальти подряд.

— Почему пенальти бил Дзюба?

— У нас нет такого, что если не забил один пенальти, то потом уступаешь другому. Те 8 забитых пенальти дают ему право бить пенальти, он чувствовал себя достаточно уверенно. К сожалению, сегодня не забил, но это не повлияло ни на что, — заявил Семак.

(Константин Колмаков)