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Семак назвал игру ЦСКА — «Зенит» нервной

22:35
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над ЦСКА в матче 23-го тура Тинькофф-РПЛ (3:2).

«Нервная игра, — сказал Семак. — Были хорошие моменты, но сначала не забивали. Хорошо отреагировали на пропущенный мяч. Смогли перезагрузится после перерыва, забили быстрый гол в начале второго тайма. Действовали по плану. Удаление помогло спасти жизнь, но в конце привезли необязательный пенальти. Хорошо, что все закончилось именно так. Поздравлю команду и болельщиков с заслуженной победой».
(Константин Колмаков)

ЦСКА — Зенит

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