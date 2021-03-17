Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над ЦСКА в матче 23-го тура Тинькофф-РПЛ (3:2).

«Нервная игра, — сказал Семак. — Были хорошие моменты, но сначала не забивали. Хорошо отреагировали на пропущенный мяч. Смогли перезагрузится после перерыва, забили быстрый гол в начале второго тайма. Действовали по плану. Удаление помогло спасти жизнь, но в конце привезли необязательный пенальти. Хорошо, что все закончилось именно так. Поздравлю команду и болельщиков с заслуженной победой».

(Константин Колмаков)