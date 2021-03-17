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Гончаренко объяснил поражение ЦСКА в матче с «Зенитом»

22:31
Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита» (2:3).

— В начале первого тайма хорошо смотрелись, забили гол. Сделали попытки, но такие простые потери на своей половине поля, на половине поля соперника, которые не позволили нам забить второй гол.

Футбол базируется на ошибках. Конечно, когда остались в меньшинстве, минут 15 приходили в себя, пытались проводить атаки. Не понравилась защита на правом фланге Мариу Фернандеса

— Вопрос по Ахметову. Удалился, фолил до красной карточки. Почему поставили его вторым опорником?

— Много фолил — это сколько?

— Бросалось в глаза.

— Мы оценивали и оборону, и атаку. Исходя из этого выбор пал на Облякова и Ахметова. Какие-то моменты Ильзату не удавались

(Константин Колмаков)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




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