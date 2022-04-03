Семак: «Результат — не тот, которого мы хотели добиться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (0:0).

— С учетом того, что Дуглас Сантос в концовке спас команду от гола, можете ли вы быть довольным ничьей?

— Нет, думаю, это был единственный момент опасный. Да, было несколько забросов за спину в первом тайме, где мы немного не разобрались. Мы хотели победить. Много контролировали мяч. Но чтобы побеждать, нужно забивать. Результат — не тот, которого мы хотели добиться.

«Зенит» с 49 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (39 очков) занимает четвертую позицию.